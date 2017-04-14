В Башкирии ВАЗ выехал на встречку и протаранил Камаз, есть жертвы

По предварительным данным водитель легковушки не справился с управлением.

Сегодня 19 апреля около 11 часов дня в Туймазах произошла жуткая авария. 43-летний житель села Ильчимбетово за рулём ВАЗ 2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым Камазом.

В результате аварии водитель ВАЗа и его пассажир в тяжёлом состоянии доставлены в местную больницу, к сожалению, владелец автомобиля скончался, за жизнь его товарища сейчас борются врачи.