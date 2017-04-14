В Башкирии прошли сильный град и ливень
Сегодня, 09:44ПроисшествияАвтор: Кристина ДейнекоФото: Владимир Жилко
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Плохая погода может усугубить ситуацию с паводком.
В Башкирии прошли сильный ливень и град. Непогода обрушилась на юг республики. В верховьях реки Белой осадки могут осложнить ситуацию с половодьем.
Гидрологи считают, что сильные дожди в сочетании с плюсовой температурой могут стать причиной увеличения уровня рек.
Если начнутся дожди, масштабных подтоплений не избежать, — сообщил заместитель директора ГКУ «Управление гидротехническими сооружениями РБ» Владимир Юров.
Паводок 2016 годаВидео
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