В Башкирии осудили наркоторговца, попавшегося с 17 килограммами героина
Сегодня, 13:36ПроисшествияАвтор: Константин КлимовФото: lenta.ru
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Дилером оказался выходец одной из стран ближнего зарубежья.
В Башкирии осудили выходца Центральной Азии Улугбека Павлонова. Чуть больше года назад мужчина приехал в Стерлитамак с целью купить большую партию героина, которые он собирался перевести в соседний регион. В момент покупки продавцы и покупатель были задержаны, в ходе осмотра личных вещей Павлонова, оперативники ФСБ обнаружили 17 килограмм белого порошка, как потом установила экспертиза в сумке был героин.
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Стерлитамакский суд вынес Улугбеку Павлонову обвинительный приговор, при этом судья учёл, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием, ближайшие 9 лет мужчина проведёт в колонии строгого режима.
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