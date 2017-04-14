В Башкирии осудили наркоторговца, попавшегося с 17 килограммами героина

Дилером оказался выходец одной из стран ближнего зарубежья.

В Башкирии осудили выходца Центральной Азии Улугбека Павлонова. Чуть больше года назад мужчина приехал в Стерлитамак с целью купить большую партию героина, которые он собирался перевести в соседний регион. В момент покупки продавцы и покупатель были задержаны, в ходе осмотра личных вещей Павлонова, оперативники ФСБ обнаружили 17 килограмм белого порошка, как потом установила экспертиза в сумке был героин.