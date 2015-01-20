В Башкирии шестилетний мальчик умер после падения в ров

Ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.

Вчера, 17 апреля, в селе Зирган Мелеузовского района с шестилетним мальчиком произошел несчастный случай, сообщает «Спутник FM». Около 17:00 на сельской улице Центральная шестилетний мальчишка упал в ров с водой глубиной 60 сантиметров рядом со своим домом. Ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.

Ров проходил по улице и служил для стока малой воды. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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