В Башкирии директор фирмы хотел похитить у своего предприятия 2,3 миллиона

Как сообщают в прокуратуре республики, их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Следствие считает, что Соломаха, будучи директором ООО ПКК «Янга» договорился с Кудакаевым похитить денежные средства предприятия. Для этого они фиктивно трудоустроили Якина, Апсатарова и Жарова в фирму, а затем подготовили документы о якобы имеющейся перед ними задолженности по заработной плате на общую сумму 2,3 млн рублей.
- На основании сфальсифицированных доказательств мировой суд вынес решение о взыскании с ООО ПКК «Янга» задолженности по заработной плате.Таким образом, обвиняемые намеревались завладеть денежными средствами со счета, арестованного по инициативе республиканского управления Росимущества, - отмечается в сообщении.