В Башкирии директор фирмы хотел похитить у своего предприятия 2,3 миллиона

В Благовещенский районный суд Башкирии передано уголовное дело в отношении 38-летнего Филюса Кудакаева, 30-летнего Сергея Якина, 34-летнего Евгения Апсатарова, 48-летнего Александра Жарова и 37-летнего Константина Соломаха.

Как сообщают в прокуратуре республики, их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Следствие считает, что Соломаха, будучи директором ООО ПКК «Янга» договорился с Кудакаевым похитить денежные средства предприятия. Для этого они фиктивно трудоустроили Якина, Апсатарова и Жарова в фирму, а затем подготовили документы о якобы имеющейся перед ними задолженности по заработной плате на общую сумму 2,3 млн рублей.