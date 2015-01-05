Житель Башкирии получит полмиллиона рублей за подозрение в убийстве
Сегодня, 09:50ПроисшествияАвтор: Злата Зукович
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Мужчину более года держали под стражей.
За незаконное уголовное преследование суд Сибая взыскал с министерства финансов России в пользу местного жителя компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.
Мужчину обвиняли в совершении убийства и в покушении на убийство двух лиц. Его больше года держали под стражей. По итогам рассмотрения уголовного дела его оправдали, так как суд установил, что местный житель причинил вред в состоянии необходимой обороны.
Житель Сибая должен получить выплату моральной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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