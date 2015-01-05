Новости
Аналитика
Интервью
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Спецпроекты
Житель Башкирии получит полмиллиона рублей за подозрение в убийстве
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3
Житель Башкирии получит полмиллиона рублей за подозрение в убийстве
Сегодня, 09:50ПроисшествияАвтор: Злата Зукович
Читайте
также
В МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка
Уфимский лимонарий останется на своём месте - Камалетдинов
Где затопит Башкирию этой весной