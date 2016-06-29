В Уфе таксист снял на видео, как напали на водителя иномарки

Происшествие случилось рано утром.

Сегодня ранним утром, 17 апреля, в 06:00 уфимского времени на таксиста напали двое неизвестных, сообщают участники сообщества «БашДТП» в социальных сетях.

Инцидент произошел в Уфе неподалеку от ресторана Макдональдс на проспекте Октября.

Двое напали на водителя иномарки Видео Видео: vk.com/bashdtp

- Пацаны, нападение на водителя, Макдональдс, проспект Октября, срочно! - говорит на видео таксист, который и снял момент нападения.

Видно, как двое молодых людей бьют по колесам автомобиль «Ford», открывают двери и бьют сидящих в салоне. Далее водитель и его пассажир выбегают из машины и бегут за нападавшими.

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