В Уфе таксист снял на видео, как напали на водителя иномарки
Сегодня, 10:02ПроисшествияАвтор: Злата ЗуковичФото: vk.com/bashdtp
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Происшествие случилось рано утром.
Сегодня ранним утром, 17 апреля, в 06:00 уфимского времени на таксиста напали двое неизвестных, сообщают участники сообщества «БашДТП» в социальных сетях.
Инцидент произошел в Уфе неподалеку от ресторана Макдональдс на проспекте Октября.
Двое напали на водителя иномаркиВидео
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Видео: vk.com/bashdtp
- Пацаны, нападение на водителя, Макдональдс, проспект Октября, срочно! - говорит на видео таксист, который и снял момент нападения.
Видно, как двое молодых людей бьют по колесам автомобиль «Ford», открывают двери и бьют сидящих в салоне. Далее водитель и его пассажир выбегают из машины и бегут за нападавшими.
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