В Башкирии затопило село Новоюмраново в Чекмагушевском районе
Сегодня, 07:57ПроисшествияАвтор: Злата ЗуковичФото: http://02.mchs.gov.ru
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Поднялась вода в реке Чермасан.
15 апреля вода в реке поднялась на 80 сантиметров за сутки, а вчера, 16 апреля, уровень воды в реке Чермасан немного снизился и находится на отметке 680 сантиметров, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Затопило огороды и дворы шести хозяйств села Новоюмраново Чекмагушевского района. Дома, к счастью, остались не затоплены. От потопления пострадали десять человек.
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Фото: http://02.mchs.gov.ru
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На всякий случай подготовлен пункт временного размещения людей для эвакуации около деревни Новокалмашево. Сейчас на месте подтопления находятся пять сотрудников МЧС и две единицы техники, несколько сотрудников и единиц техники аварийно-спасательной службы, а также сотрудники органов местного самоуправления.
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