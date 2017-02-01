В Башкирии в результате аварии погибли два человека, трое попали в больницу

Две машины столкнулись в Чекмагушевском районе.

На 75-м километре автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы 64-летний житель Иглинского района за рулем ВАЗ-2105, по предварительным данным, при маневре налево не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Нива».

Водитель ВАЗа и его пассажир погибли на месте. 92-летняя пенсионерка, также находившаяся в машине, госпитализирована. 32-летний водитель «Шевроле Нивы» вместе с 5-летним сыном отправлены в больницу.