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В Башкирии в результате аварии погибли два человека, трое попали в больницу
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии в результате аварии погибли два человека, трое попали в больницу
Сегодня, 08:16ПроисшествияАвтор: Кристина ДейнекоФото: 102gibdd.ru/ 102gibdd.ru
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