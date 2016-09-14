В Башкирии поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках

Мужчине было 29 лет.

Вчера, 16 апреля, в Стерлитамаке мужчину сбил поезд, сообщает Sterlitamakcity.ru. Трагедия произошла около базы ОРС на улице Худайбердина.

Пострадавший – 29-летний мужчина. По данным издания, он шел по путям, слушая музыку в наушниках. Когда решил перейти железнодорожные пути, его сбил грузовой поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.