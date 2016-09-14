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В Башкирии поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии поезд сбил мужчину, который переходил пути в наушниках
Сегодня, 08:28ПроисшествияАвтор: Злата Зукович
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