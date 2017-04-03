В Башкирии мужчина погиб от рук собственного сына
Сегодня, 13:31ПроисшествияАвтор: Константин Климов
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Убийца задержан, ему предъявлено обвинение.
В Башкирии мужчина убил своего 54-летнего отца. По версии следователей, 15 апреля в ходе совместного застолья, между родственниками произошла словестная перепалка.
- Сын вспомнил прошлые обиды и ударил отца ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Сейчас 32-летний житель Салаватского района республики задержан и ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд определит мужчине меру пресечения.
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