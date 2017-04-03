В Башкирии мужчина погиб от рук собственного сына

Убийца задержан, ему предъявлено обвинение.

В Башкирии мужчина убил своего 54-летнего отца. По версии следователей, 15 апреля в ходе совместного застолья, между родственниками произошла словестная перепалка.

- Сын вспомнил прошлые обиды и ударил отца ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас 32-летний житель Салаватского района республики задержан и ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд определит мужчине меру пресечения.

Материалы по теме