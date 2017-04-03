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Следственный комитет начал проверку по факту пожара с двумя погибшими в Уфе
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Firefighters 1147795 960 720
Следственный комитет начал проверку по факту пожара с двумя погибшими в Уфе
Сегодня, 15:29ПроисшествияАвтор: Константин Климов
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