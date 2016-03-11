Полиция в Башкирии ищет стрелка, обстрелявшего микроавтобус в Стерлитамаке

Пострадавших от инцидента нет.

13 апреля 30-летний житель Стерлитамака сообщил, что неизвестный, предположительно из пневматики разбил стекло микроавтобуса, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Сейчас сотрудники полиции разыскивают стрелявшего.

Обстрел произошел на перекрестке улиц Водолаженко и Юрматинской, когда в салоне не было пассажиров. Сейчас устанавливается сумма ущерба, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемый, предположительно, скрылся на автомобиле «Lada Priora» черного цвета.

Если у вас есть какая-то информация о случившемся, сообщите в полицию по телефонам: 8(3473) 20-45-31, 20-45-34 или 02.

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