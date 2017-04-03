В Башкирии ограничили движение на трассе из-за подтопления моста
Вчера, 13:17ПроисшествияАвтор: Разиф АбдуллинФото: ТК "Россия Башкортостан"
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Подтопило мост через реку Терекля возле села Зирган в Мелеузовском районе.
Вчера, 15 апреля, в Мелеузовском районе Башкирии на 185-ом километре автодороги Уфа-Оренбург, рядом с селом Зирган, произошло локальное подтопление моста через реку Терекля, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции республики.
-На данном участке дороги полностью ограничено движение транспортных средств, - уточнили в пресс-службе. - Нарядами ДПС ГИБДД организован объезд с 178 км с д. Дмитриевка-д. Петропавловка, с выездом обратно на автодорогу Уфа-Оренбург на 206 км.
Сюжеты: Весна в Башкирии
Сейчас республиканская госавтоинспекция осуществляет мониторинг состояния предполагаемых паводковых зон вблизи улично-дорожной сети, маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам возможного подтопления дорог.
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