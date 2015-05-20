В Башкирии на трассе микроавтобус ночью сбил насмерть пешехода

Это случилось на автодороге Стерлитамак-Салават.

Ночью в Стерлитамакском районе на 37 километре автодороги Стерлитамак-Салават микроавтобус Hyundai Grace наехал на мужчину, в результате аварии он скончался на месте, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

За рулем находился 48-летний житель города Салавата, предположительно он не заметил пешехода, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов. Погиб 33-летний житель города Ишимбая.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В них один человек погиб и восемь получили травмы, - сообщили в МВД по РБ. - За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более трех тысяч нарушений ПДД, 119 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.