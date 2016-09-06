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Телеканал РЕН ТВ показал драку водителей на дороге в Уфе
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Телеканал РЕН ТВ показал драку водителей на дороге в Уфе
Вчера, 10:00ПроисшествияАвтор: Разиф Абдуллин
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