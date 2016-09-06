Телеканал РЕН ТВ показал драку водителей на дороге в Уфе

Потасовка произошла на проспекте Октября.

Федеральный телеканал РЕН ТВ показал видео потасовки. По словам очевидцев, драка произошла днем 15 апреля на проспекте Октября между водителями Range Rover и Skoda.

По предварительным данным, водитель Renault подрезал водителя Range Rover. Во время драка водителя Renault вышел защищать пассажир, и он получил серьезные травмы.