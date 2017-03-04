Полиция в Башкирии ищет похитителей учебного оружия

Они проникли в школу ночью 14 апреля.

Полиция Чекмагушевского района разыскивает злоумышленников, проникших в учебное заведение, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По предварительным данным, 14 апреля около трех часов ночи злоумышленники, применив физическую силу к 51-летнему сторожу школы села Чекмагуш, проникли в помещение и похитили макеты учебного оружия.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - сообщили в МВД по РБ. - Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к грабежу.

Очевидцев преступления или что-либо знающих о нем просят сообщить об этом в полицию по телефонам: (347) 279-39-02, 8(34796) 3-10-02, или 02, телефон доверия (347) 279-32-92 либо в ближайшее отделение полиции.

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