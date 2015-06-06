В Башкирии сельчан регулярно топит водой из-за канавы

«Вы совсем обленились, берите лопаты и чистите сами" – отвечают пострадавшим в ЖКХ.

Уже не первый год в селе Бурибай Хайбуллинского района республики происходит разрушительный потоп. Зифа Тляумбетова - дочка местных жителей, рассказывает, что года два назад и нынешней зимой вода шла по верху из-за забитой канавы и в результате приходила во двор и огород, где живут её родители. В прошлый раз никакие меры не предпринимались.

В этом году родители обращались к главе администрации села, однако безрезультатно. Тогда потерпевшие поехали к главе района и только после неоднократных посещений и звонков главе, прислали трактор, который саму канаву не чистил, почистив только лед. Позже вода снова замерзла, канава покрылась льдом и вся эта грязь «приплыла» во двор.

Сейчас же, 10 апреля, у нас случился искусственный потоп. Везде начала таять вода, пошла по этой канаве, пришла на наш огород. Мама начала звонить в ЖКХ, объяснила ситуацию, в ответ мы услышали: "Вы совсем обленились, берите лопаты и чистите сами". Звонили главе администрации села, он приходил к нам, видел всю эту ситуацию и сказал, что сейчас он сделать ничего не может. К вечеру вода спала. 11 апреля после обеда снова пришла вода, теперь уже захватывая большую территорию, вода пришла в баню, в сарай, свинарник. Вода шла три-четыре дня, и каждый день шла через наши огороды. Никакой реакции и никаких мер от администрации нет и не было. Родители в отчаянии - какой урожай у нас будет?Зифа Тляумбетова

Родители Зифы пытались предотвратить ситуацию и осенью покупали "Камаз" земли, но по весне эту землю унесло водой. Откуда течет вода местные жители не представляют, как и то, сколько им предстоит жить в таких условиях.

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