В Башкирии 19-летний парень за рулем «BMW» сбил пешехода
15 апреля, 08:44ПроисшествияАвтор: Рустэм БашкирцевФото: http://www.gibdd.ru
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Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вчера вечером, 14 апреля, в Стерлитамаке на улице Худайбердина 19-летний молодой человек за рулем «BMW» не обеспечил безопасность движения и наехал на 47-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в установленном месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
Женщина получила травмы и была госпитализирована.
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