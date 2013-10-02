В Башкирии 19-летний парень за рулем «BMW» сбил пешехода

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вчера вечером, 14 апреля, в Стерлитамаке на улице Худайбердина 19-летний молодой человек за рулем «BMW» не обеспечил безопасность движения и наехал на 47-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в установленном месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.