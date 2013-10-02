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В Башкирии 19-летний парень за рулем «BMW» сбил пешехода
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии 19-летний парень за рулем «BMW» сбил пешехода
15 апреля, 08:44ПроисшествияАвтор: Рустэм БашкирцевФото: http://www.gibdd.ru
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