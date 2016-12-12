В Башкирии в нормативное состояние приведено 54,5 процента автодорог

В прошлом году на капремонт дорог в республике было потрачено 14,8 миллиарда рублей. В нормативное состояние приведено 54,5 процента дорог.

Информацию озвучил сегодня в Госсобрании-Курултае премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. По его словам, объем финансирования дорожного фонда был на три миллиарда больше, чем в 2015 году.

На выделенные средства построена 100,2 километра новых дорог и 985 погонных метров мостов. Также отремонтировано 910 километров автодорог. В общей сложности в нормативное состояние приведено 54,5 процента транспортных путей.

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