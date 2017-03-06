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Сергей Катырин поддержал разработку механизма защиты потребителей
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Сергей Катырин поддержал разработку механизма защиты потребителей
Вчера, 18:02ЭкономикаАвтор: Разиф АбдуллинФото: Newizv.ru
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