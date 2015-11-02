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Хамитов: В 2016 году объем помощи Уфе составил 60 процентов бюджета города
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Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Хамитов: В 2016 году объем помощи Уфе составил 60 процентов бюджета города
Сегодня, 10:25ЭкономикаАвтор: Ольга КорзикФото: пресс-служба главы РБ
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