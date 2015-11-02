Хамитов: В 2016 году объем помощи Уфе составил 60 процентов бюджета города

По словам главы республики, в прошлом году Уфе было выделено 13 млрд руб.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая сегодня перед депутатами Госсобрания РБ, рассказал о том, как республика помогает Уфе.

Он отметил, что в городе проживает четверть населения всего региона. В связи с этим «республика вкладывает значительные средства в развитие социальной, дорожной инфраструктуры города, общее его благоустройство».

Он напомнил, что в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС была проведена огромная работа, введены и будут вводиться новые объекты.

- Всего за последние пять лет через Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) профинансировано строительство более 250 объектов, выделено свыше 15 млрд руб. Еще 13,5 млрд руб направлено Уфе через дорожный фонд. Только в прошлом году общий объём помощи городу превысил 13 млрд руб, составив 60 процентов бюджета Уфы, - сказал Рустэм Хамитов.

Глава региона рассказал, что такая же серьезная работа ведется и по другим территориям.

- Реализуются программы развития Зауралья и Северо-Востока. Кумертау и Белебей вошли в число территорий опережающего социально-экономического развития. Продолжается работа по приданию такого статуса остальным нашим моногородам, - сказал он.- В целом вопросы социального благополучия, повышения качества жизни являются для нас с вами определяющими. Будем и в дальнейшем трудиться так же слаженно, вместе решать стоящие перед нами ответственные задачи.

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