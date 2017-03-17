Новости
Аналитика
Интервью
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Спецпроекты
Башкирия в 2017 году планирует получить от «Башнефти» 7,2 миллиарда
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b81
Башкирия в 2017 году планирует получить от «Башнефти» 7,2 миллиарда
Сегодня, 09:20ЭкономикаАвтор: Ольга Корзик
Читайте
также
Мэрия Уфы попытается через суд вернуть миллиард, выделенный на снос
Ирек Ялалов: Я не собираюсь уходить в отставку
Ирек Ялалов честно рассказал про дороги, транспорт, будущее Уфы и не только