Башкирия в 2017 году планирует получить от «Башнефти» 7,2 миллиарда

Ожидается, что в этом году дивиденды сохранятся на уровне прошлого года.

В этом году власти Башкирии планируют получить от Башнефти дивиденды на уровне прошлого года, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на ТАСС.

- В таком же объеме, как и по 2015 году, без изменений, - сказал глава региона Рустэм Хамитов агентству ТАСС.

В прошлом году бюджет республики получил от Башнефти 7,2 млрд руб. Всего же компания в прошлом году выплатила 29,1 млрд руб дивидендов или 50% прибыли по МФСО.

В прошлом году 50,08% акций Башнефти у государства выкупила Роснефть за 329,7 млрд руб. 25% акций компании принадлежит правительству Башкирии.

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