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В Башкирии вновь подняли цены на бензин
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Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии вновь подняли цены на бензин
Сегодня, 13:52ЭкономикаАвтор: Константин Климов
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