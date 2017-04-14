В Башкирии вновь подняли цены на бензин

На этот раз цены подняли на заправках «Лукойл».

«Лукойл» поднял цены на бензин в Башкирии на 1,4%.

С 19 апреля популярные марки топлива АИ-92 и АИ-95 обойдутся в 37,10 и в 40,70 рублей за литр, стоимость выросла на 50 копеек.