В Башкирии вновь подняли цены на бензин

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На этот раз цены подняли на заправках «Лукойл».
«Лукойл» поднял цены на бензин в Башкирии на 1,4%.
С 19 апреля популярные марки топлива АИ-92 и АИ-95 обойдутся в 37,10 и в 40,70 рублей за литр, стоимость выросла на 50 копеек.
Это не первое повышение за месяц, первого апреля «Лукойл» уже поднимал цены, тогда рост составил 30 и 40 копеек на те же марки топлива.
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