Сергей Катырин высоко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

В Москве в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) прошла презентация Хабаровского края.

Занимающий должность президента ТПП Сергей Катырин высоко оценил потенциал Дальнего Востока в сфере туризма и подчеркнул, что регион может стать центром для путешественников.

На встрече присутствовали члены ТПП, партнеры из зарубежных стран, а также чиновники разных уровней, сообщает Vostokmedia.com. В ходе своего выступления Сергей Катырин заявил, что Дальний Восток представляет большой интерес для инвесторов, потому что имеет большой потенциал в туристической области. Природа края и развитие инфраструктуры могут превратить регион в туристический центр РФ.

Президент ТПП Сергей Катырин добавил, что после таких презентаций к регионам пробуждается интерес со стороны инвесторов.

По словам участников мероприятия, Хабаровский край - это удобная площадка для взаимодействия инвесторов. Регион может похвастаться двумя Территориями опережающего развития (ТОР). В планах властей создание еще одной ТОР.