Уфе нужны крупные операторы пассажирских перевозок - Ялалов

Для решения проблемы пассажирских перевозок в Уфе нужно создавать одного или двух крупных операторов, а также закупать автобусы и электротранспорт и создавать современное депо.

Такое мнение высказал глава столичной администрации Ирек Ялалов в интервью ИА «Медиакорсеть».

Мэр Уфы считает, что «рынок криминализирован на межмуниципальных маршрутах».

- Не надо путать Уфу и межмуниципальные маршруты. Наша служба спасения и диспетчерский центр получает каждые сутки 30-40 запросов с Уфимского района. Мы никакого отношения к межмуниципальным маршрутам не имеем. А их заезжает по линии межмуниципальных маршрутов официально или неофициально 800 автобусов в Уфу. То есть вся республика. Мало того, что они заезжают, привозят пассажиров и увозят из Уфы, так каждый считает важным прокатиться по всему городу и еще денег подзаработать, - отметил Ялалов. - Со сложившейся ситуацией должны разбираться Госкомитет по транспорту и контрольно–надзорные органы.

По словам мэра Уфы, в городе один из самых молодых автопарков в стране по пассажирским перевозкам. Однако не стоит заблуждаться, что общественный транспорт может быть прибыльным.

- Даже метро во всем мире считается рентабельным только для городов с населением свыше 5 млн человек. Мы достаточно серьезно изучаем нормативно-правовую документацию, имеем очень широкие контакты с коллегами с других городов, и очень много мифов и заблуждений как по снегу, так и по этой теме. Мы считаем, что нужно создать мощного транспортного перевозчика. Город это сделать не в состоянии в связи с экономической ситуацией. Дело в том, что межбюджетный процесс выстроен так, что, несмотря на то, что большую долю налогов и налоговых платежей собирает город Уфа, нам остается немного, - подчеркнул сити-менеджер.

Ирек Ялалов привел пример китайских городов, где 33% бюджета остается городу, 33% остается региональному правительству и 33% уходит в Пекин. Это позволяет бурно развиваться городам.

- Или давайте возьмем Уфу и Астану, одинаковые по численности города, по территории абсолютно одинаковые. У нас бюджет - 23,5 млрд руб, а в Астане – 92 млрд рублей. Мы вынуждены сейчас открыто говорить о том, что этих денег катастрофически Уфе не хватает,

- сказал глава администрации столицы Башкирии.

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