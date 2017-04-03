«Платон» объединят с «Глонасс»

Интеграция «Платона» и «Глонасс» позволит сэкономить и создать единые сервисы.

Систему взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» объединят с «ЭРА-Глонасс». Для координации работы по слиянию в АО «Глонасс» ожидаются кадровые перестановки. Как сообщает Коммерсант, в ближайшее время вице-премьер России Дмитрий Рогозин сменит на посту председателя госкомпании министра транспорта Максима Соколова.

По мнению члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, слияние двух систем не только технически возможно, но и целесообразно.