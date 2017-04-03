Акценты недели: заседание ОПЕК и выборы во Франции

Политика и геополитика стали основными драйверами для финансовых рынков в последнее время. События в Сирии и вокруг Северной Кореи спровоцировали рост защитных активов – золота и японской иены, считает аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров.

По его мнению опасения перерастания конфликтов в горячую стадию не оправдались, и валютный рынок торгуется в рамках обычной волатильности.

- Рынок нефти сейчас в фокусе внимания. В конце текущей недели состоится техническое заседание ОПЕК, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти. Таким образом, и геополитическая напряженность, и ожидание ребалансировки на нефтяном рынке способствует сохранению нефтяных цен на достаточно высоком уровне, - отметил Максим Саттаров. - Североморская смесь Brent консолидируется в диапазоне $55 – 57.50, что в свою очередь позитивно сказывается и на позициях российского рубля. Рубль продолжит консолидироваться вблизи годовых максимумов. Доллар на локальном рынке проведет неделю в диапазоне 55,70 – 56,50 рублей.

Основная волна публикаций макроэкономической статистики будет сосредоточена на индексах деловой активности и инфляции. Также выступят главы центральных банков Японии и Англии. Международный валютный рынок спокойно пережил прошедшие выходные. В ходе голосования о будущем конституции в Турции победу одержали сторонники действующего президента.

Турецкая лира растет на 2,5% на фоне появившейся определенности. Евро находится в зоне риска в связи с первым туром выборов во Франции.

Результаты свежих опросов будут прямо определять динамику европейской валюты. Ожидается, что правый кандидат Марин Ле Пен покажет хороший результат, но может проиграть во втором туре. Если сценарий изменится в пользу Ле Пен, то евро может устремиться к 1,05 и ниже.