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Жители Башкирии на майские праздники отдохнут семь дней
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Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Жители Башкирии на майские праздники отдохнут семь дней
Сегодня, 10:33ЭкономикаАвтор: Азат Гиззатуллин
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