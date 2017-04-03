Жители Башкирии на майские праздники отдохнут семь дней

Минтруда региона напомнил жителям республики о том, в какие дни предстоит отдохнуть на майские праздники.

В начале мая жителей Башкирии ожидает несколько выходных дней, это связано с Праздником Весны и Труда - 1 мая и Днем Победы - 9 мая.

1 мая выпадает на понедельник, поэтому у трудящихся будет три дня на отдых: 29 апреля, 30 апреля и 1 мая соответственно. 6 мая - это суббота, будет обычный выходной день. 8 мая - выходной за счет 7 января.