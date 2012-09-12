В Башкирии стало меньше заявок на участие в программе «Начинающий фермер»

Фермеры просят проиндексировать гранты с учетом скачка курса валют в 2014 году

Специалисты районных сельхозуправлений республики отмечают уменьшение количества заявителей, подходящих по условиям для участия в программе «Начинающий фермер». Сельхозперепись выявила владельцев ЛПХ, два года содержащих по 20 коров и не обращавшихся в в администрации районов даже для получения консультации. Другие, наоборот, осведомлены о программах, но ждут их изменения. Попробуем разобраться в проблемах и перспективах получения госсредств.

Пора увеличить субсидию

Вот что говорит сельчанин Н. из села Субханкулово Туймазинского района:

– Два года держу в ЛПХ 12 дойных коров. Льготные деньги по программе «Начинающий фермер», конечно, нужны, но давайте разложим полуторамиллионную субсидию по расходам.

По требованиям программы, для увеличения поголовья потребуется три работника с зарплатой – в 8-9 тысяч рублей в месяц (больше не потяну). То есть годовой фонд зарплаты каждого вместе с налогами составит примерно 100 тысяч рублей, на троих – 300 тысяч рублей в год. За пять лет (срок действия программы) им на зарплату уйдёт как раз полтора миллиона рублей, но тогда можно забыть про механизацию.

А вот что говорит житель села Кандры Венир Хисматов:

- Когда мой знакомый собирал справки для участия в этой программе, трактор МТЗ стоил полтора миллиона рублей. После утверждения и перевода ему этой суммы техника подорожала на 60 тысяч рублей. Но нужно ещё 200 тысяч рублей на навесное оборудование и старый прицеп. В сумме – это ещё почти 300 тысяч рублей. Где их взять? В 2012 году, когда «Начинающий фермер» раскручивался, на эти деньги можно было купить всё перечисленное и ещё доильное оборудование. Поэтому пока не спешу собирать справки для участия в этой программе. Ведь придётся создавать ИП или КФХ, отчитываться за каждый льготный рубль и нести налоговую нагрузку. Нужно увеличивать субсидию хотя бы до трёх миллионов рублей.

Очень трудоемко и долго (более года) оформлять в собственность или аренду землю. Теперь без официально оформленных участков кандидаты при отборе заявок на субсидию отсеиваются автоматически.

Ильнур М. из Какрыбашево сетует:

– Грант один раз дадут, а пенсионному фонду потом налоги за работника всю жизнь «отстегивать» будешь. Нет уж...

Из первых уст

Эти высказывания мы передали директору МБОУ «Информационно -консультационный центр» (Туймазинский филиал) при минсельхозе РБ Рамиле Карамуллиной и спросили, почему не растёт число кандидатов для участия в льготных программах и можно ли изменить ситуацию?

– Из-за скачка курсов валют, экономического кризиса индексация грантов, субсидий некоторых льготных программ объективно запаздывает, – сообщила Рамиля Карамуллина. – Сегодня сложилось так, что желающие принять участие в программе «Семейная животноводческая ферма» (СЖФ) есть, а интерес к программе «Начинающий фермер» (НФ) у многих опытных хозяев потерян.

В Туймазинском районе по программе СЖФ в будущем году определены три кандидата. Не много, но у остальных потенциальных участников не оформлена в аренду или собственность земля. Это необходимо сделать. Если бы документы были в порядке, по «СЖФ» от района было бы представлено 40-50 человек. Кроме того, многим нравилось, что раньше руководитель семейной фермы мог три года работать сам, без найма работников, но затем требования изменились. Теперь хозяин обязан официально трудоустраивать у себя трёх человек.

Когда программа «НФ» стартовала в 2012 году, на субсидию в полтора миллиона рублей можно было купить трактор и навесную технику. Сегодня – нельзя. Из данной программы у нас выпадает немало туймазинских овощеводов, так как они должны проработать не более двух лет. То есть, хозяйства, созданные, к примеру, два с половиной года назад, по условиям уже не подходят.

По словам Карамуллиной, каждую неделю к ним приходят горожане, оставшиеся без работы, и просят взять их в программу «НФ», мол, где-то у родственников есть сарайчик, дайте нам грант. Опыта работы с коровами у них нет и, как выясняется, условий для содержания 30-40 животных тоже.

- Нам же нужны владельцы ЛПХ, имеющие животных и налаженный сбыт продукции, - подчеркнула специалист. - Участвуя в сельхозпереписи, я выявила 20 таких сельчан. У некоторых из них по 20 телок, при этом хозяйства низкорентабельные (не более 5%), так как их владельцы взяли дорогие кредиты в банках.

Такая ситуация не будет вечной, и в настоящее время в министерстве сельского хозяйства республики решается вопрос об увеличения размера гранта по молочному направлению до трёх миллионов рублей.

- Разрабатывается специальная программа для поддержки личных подсобных хозяйств, для которой специалисты минсельхоза запросили у нас данные на сельчан, содержащих скот, - поделилась Карамуллина. - Мы определили 20 человек, соответствующих условиям, но их намного больше. Сегодня нам нужны 40-50 кандидатов с официально оформленными земельными участками. Потому что Баймакский район, например, представил в нынешнем году в минсельхоз республики 30 кандидатов, 10 из них получили субсидии. Мы ежегодно выявляем заявки на 10-12 человек, соответствующих условиям программ, но госсредства получают только двое -трое. Надо учитывать, что субсидии не раздаются, их надо выиграть в конкурсной борьбе.

Существующую арифметику пора менять, считает Рамиля Карамуллина, - так как потенциал Туймазинского района значительно мощнее. Принцип простой, чем больше заявителей, тем больше их может победить в конкурсе.

– Получение субсидии и трата их на зарплату – часто встречающийся аргумент владельцев крепких ЛПХ, не желающих участвовать в программе «НФ». Что вы на это скажете?

– Брать кредит на племенной скот, косилку, сепаратор с выплатой 19-22 процентов годовых под залог имущества, - многим лучше? Те же хлопоты по оформлению документов и ожидание положительного или отрицательного ответа от банка. Причем знаю, что многим отказывают. Кроме того, имущество под залог должно быть ликвидным, а доход – прозрачным (с этим у многих – проблемы). Финансистам банков надо определить платежеспособность клиента и объём суммы займа, и их главная задача – заработать на клиенте. Участник же госпрограммы не возвращает льготный кредит, но берёт на себя обязательства достичь показателей бизнес-плана, довести поголовье, к примеру, до 30 голов и выше, в разы увеличив объём производства и соответственно прибыль. Такие требования нацеливают получателя субсидии на результат, повышают его самоорганизованность, дают возможность развиваться, а не отрабатывать платежи банку.

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