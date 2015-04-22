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Рустэм Хамитов: В сфере пассажирских перевозок пора навести порядок
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Рустэм Хамитов: В сфере пассажирских перевозок пора навести порядок
Вчера, 18:28ЭкономикаАвтор: Азат ГиззатуллинФото: Пресс-служба главы Башкирии
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