Рустэм Хамитов: В сфере пассажирских перевозок пора навести порядок

Сегодня в Уфе рассмотрели вопросы, связанные с повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров автобусами и пресечением деятельности нелегальных перевозчиков.

Сегодня в Уфе рассмотрели вопросы, связанные с повышением уровня безопасности при перевозке пассажиров автобусами и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что «во всех населённых пунктах нам нужна нормальная работа общественного транспорта. Научимся цивилизованно работать в этой сфере, как в развитых странах мира, – не будет у нас ни пробок, ни социальной напряжённости, а водители будут получать честный и легальный заработок».

Растет число ДТП по вине водителей автобусов. Оно увеличилось на 8,5 процента. Всего на их счету – свыше 125 тысяч нарушений. Эти цифры подчёркивают масштабы проблем. По мнению Хамитова, значительная часть сферы пассажирских перевозок находится в «тени», здесь также грубо нарушаются элементарные требования безопасности. Недобросовестные перевозчики допускают выезд автобусов на линию без технического осмотра, водителей – без медицинского допуска. Выявляются случаи управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

- В погоне за выручкой водители переполненных маршруток превышают скоростной режим, грубо нарушают правила дорожного движения, высадки и посадки пассажиров. Мы знаем, что на этом рынке постоянно происходит передел сфер влияния, идёт борьба за власть, за деньги. Дело доходит до перестрелок, убийств предпринимателей. С законопослушными водителями – того же «Башавтотранса» – устраиваются опасные гонки, чтобы первыми забрать пассажиров с остановок. Им мешают работать, подрезают, откровенно угрожают расправами,

- подчеркнул глава региона.

Рустэм Хамитов выступил за усиление автодорожного надзора на наших дорогах, лишения лицензий недобросовестных перевозчиков, а в отношении явного криминала – принятия самых жёстких мер, защищая от него честный бизнес и население.

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