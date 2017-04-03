«Роснефть» вложит 25 миллиардов в ремонт уфимских заводов «Башнефти»

В авариях, которые произошли на заводах, виновными признаны экспертные организации.

«Роснефть» выделит до 25 млрд руб на устранение нарушений на уфимских НПЗ «Башнефти», которые были выявлены Ростехнадзором, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Алешина.

- Нами были выявлены серьезные нарушения, они в настоящее время подготовили программу по их устранению, и мы ее им согласовали. Они планируют потратить на устранение нарушений 25 млрд руб, цитирует слова Алешина газета.

Алешин отметил, что по результатам расследований причин аварий на НПЗ выявлена вина экспертных организаций. Ведомство проводило расследование аварий, которые произошли на уфимских заводах 20, 29 января и 9 февраля этого года.

- По предварительным данным, систематической причиной аварий явилось нарушение требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащие действия подрядных организаций (ремонтных и экспертных), осуществлявших указанные работы, - тогда сообщили в Ростехнадзоре.

После этого ведомство потребовало дисквалификации ряда сотрудников.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть», уфимские заводы «Башнефти» планируется привести в соответствии со стандартами «Роснефти» к 2022 году.

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