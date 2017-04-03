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Гидроэлектростанции ООО «БГК» начали работать в режиме «Паводок»
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Гидроэлектростанции ООО «БГК» начали работать в режиме «Паводок»
Вчера, 16:44ЭкономикаАвтор: Разиф Абдуллин
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