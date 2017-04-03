Гидроэлектростанции ООО «БГК» начали работать в режиме «Паводок»

Началось весеннее половодье.

14 апреля на реке Белой в створе Юмагузинского гидроузла приток воды превысил значение в 100 кубических метров в секунду, что означает начало весеннего половодья. На Павловском водохранилище паводковой принято считать ситуацию, когда приток превышает 500 кубометров в секунду. Этот показатель был достигнут 16 апреля. Об этом сообщили в ООО «БГК».

- На сегодня скорость притока на Павловском гидроузле превысила 660 кубометров в секунду, примерно такой же расход воды из водохранилища в реку Уфа, - рассказали в «Башкирской генерирующей компании». - На ГЭС включены все четыре гидроагрегата, которые несут суммарную нагрузку около 120 мегаватт. Далее по мере наполнения водохранилища и увеличения напора воды загрузка гидроэлектростанции увеличится до максимальных 200 мегаватт.

Иная ситуация на Юмагузинской ГЭС. С 17 апреля станция временно приостановила выработку электроэнергии. Это связано с решением Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ бассейна реки Белой, которая рекомендовала ГКУ РБ «Управление эксплуатации гидротехнических сооружений», эксплуатирующему гидроузел, осуществлять сброс до 550 кубометров в секунду. А расход такого объёма воды допускается только при поднятых сороудерживающих решётках донного водосброса-водовыпуска гидросооружения. Башкирской генерирующей компании пришлось временно остановить работу электростанции, чтобы исключить риски попадания мусора в проточную часть гидротурбин.

- Объекты Башкирской генерирующей компании встречают весну в полной готовности, - отметили в компании.

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