Приз «Золотая Маска» достался Башкирскому театру оперы и балета

Спектакль «Геракл» получил специальную премию жюри музыкального театра за высокое профессиональное и вокальное мастерство.

Национальную театральную премию «Золотая Маска» получил Башкирский театр оперы и балета за спектакль «Геракл» Г.Ф. Генделя (режиссер Георгий Исаакян). Жюри отметило высокое профессиональное и вокальное мастерство. Торжественная церемония награждения «Золотой Маски» прошла в Москве в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Эту премию учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей страны. Кстати, на «Золотой Маске» представлены не только оперные спектакли, но и балет, и театр кукол. В 2017 году было 290 номинаций, это рекордное количество.