Гастрономический рай на широких экранах Уфы

В столице состоялся пред премьерный показ вкусной комедии - «Кухня. Последняя битва».

Столь полюбившаяся многим сериальная история про Кухню, где главный шеф-повар - просто гад какой-то и изверг, измывающийся над своими подчиненными, уже во второй раз перерастает в полнометражный фильм. Первый фильм был про французские приключения, где Виктор Баринов с компанией открывал в Париже ресторан, пытаясь покорить взыскательную публику с Елисейских полей.

На сей раз продюсеры картины решили зачекиниться в Сочи. Отличный выбор, тем более, что впереди сезон отпусков, и лишний раз пропиарить российский курорт только в плюс. Виды выигрышные, куда ни глянь – здесь прекрасные горы, там бескрайнее Черное море – красота! Хотя изначально съёмки фильма планировались в Китае (рабочее название было «Кухня в Шанхае»), но сценарий перекроили, и в итоге картину решили снимать в России и уже под другим названием — «Кухня. Последняя битва».

Но начинается все со столицы нашей родины, где Виктор Баринов, уже муж и даже дедушка маленькой симпатичной девочки, коротает со своим семейством время на даче. Из всех развлечений у него небольшая пасека и в качестве соседа любимый многими Дмитрий Нагиев, в роли самого себя. Идиллия нарушена помощником Президента России, который отправляет наших героев на Международный конкурс кулинаров, который будет проходить в Сочи. Все бы ничего, да вплетается умелыми сценаристами картины в ход событий еще один герой – внебрачный сын Виктора Баринова, с простым русским именем Иван. И понеслось…

События разворачиваются очень стремительно и даже местами непредсказуемо. Естественно будет любовь, драки и погони, слезы, месть, и шутки, шутки, шутки... В основном хохмит, конечно, Дмитрий Нагиев, для него в этой киноистории прописана своя отдельная линия, которая периодически пересекается с основной. Нагиев, конечно, душка, он в своем репертуаре, именно в плане юмора он и вытягивает эту вкусную комедию «Кухня. Последняя битва». Вновь Дмитрий попадает в нелепые ситуации, а все из-за своего длинного языка, с красноречивым стебом, который нравится далеко не всем. Но, повторюсь, именно благодаря Дмитрию Нагиеву эту картину можно смело назвать комедией, прочие герои просто не вытягивают – их шутки не так заметны и смешны.

Еще один популярный ведущий Первого канала снялся в этой картине – это Андрей Малахов, хотя в фильме он очень пресный. Еще несколько персонажей приняли участие в съёмках фильма - это звёзды мировой кухни — Стюарт Ян Белл, Демиен Дювио, Уильям Ламберти и другие – они тоже сыграли в ленте «Кухня. Последняя битва» самих себя.

В фильме то тут, то там фигурирует еще одна личность – это Президент России, голосом напоминающий действующего Президента. Но в этом случае все достойно и даже демонстрируется тонкий юмор руководителя нашей страны.