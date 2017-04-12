Отключения тепла в Уфе в майские праздники не планируется
Сегодня, 09:18ГородАвтор: Ольга КорзикФото: Ольга Корзик/ Mkset.ru
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Об этом рассказал начальник Управления обеспечения жизнедеятельности Уфы Андрей Федосов.
В майские праздники отключение тепла в Уфе не планируется, рассказал сегодня начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Андрей Федосов на круглом столе в "Комсомольской правде".
- В связи с погодными условиями, думаю, до майских праздников не отключится, - сказал он.
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