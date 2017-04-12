Отключения тепла в Уфе в майские праздники не планируется

Об этом рассказал начальник Управления обеспечения жизнедеятельности Уфы Андрей Федосов.

В майские праздники отключение тепла в Уфе не планируется, рассказал сегодня начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Андрей Федосов на круглом столе в "Комсомольской правде".