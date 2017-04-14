Как во Вконтакте прогнозируют развитие событий после отставки Филиппова

Мнения пользователей разделились.

В связи с отставкой первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова мы решили узнать мнение пользователей социальной сети Вконтакте.

На странице Медиакорсети Вконтакте мы задали вопрос:

- Скажите, как вы думаете, ситуация на этом остановится или теперь последует отставка мэра Уфы Ирека Ялалова?

Мнения пользователей разделились. Наибольшее число голосов – 37,5 % – набрал ответ «Ничего особенного не произойдет, назначат другого заместителя». 29,5 % опрошенных считают, что глава Башкирии Рустэм Хамитов скажет депутатам горсовета, чтобы они отправили в отставку и мэра Уфы Ирека Ялалова.

17% респондентов считают, что события в администрации Уфы не интересны, им все равно. И почти каждый десятый (9,1%) ответил, что уволенный Александр Филиппов добьется в суде восстановления на работе.

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