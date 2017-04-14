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Как во Вконтакте прогнозируют развитие событий после отставки Филиппова
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Ufa
Как во Вконтакте прогнозируют развитие событий после отставки Филиппова
Сегодня, 08:46ГородАвтор: Разиф АбдуллинФото: Mkset.ru
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