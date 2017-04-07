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Заместитель Ирека Ялалова перейдет работать в колледж
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Заместитель Ирека Ялалова перейдет работать в колледж
Сегодня, 14:28ГородАвтор: Ольга Корзик
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