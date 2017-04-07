Заместитель Ирека Ялалова перейдет работать в колледж

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Искандер Сираев все-таки покидает свой пост.
Заместитель главы администрации Уфы по кадрам и спорту Искандер Сираев все-таки покидает свой пост. Об этом, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».
Господин Сираев, как и сообщалось прежде, возглавит Уфимский профессиональный многопрофильный колледж.
Информация об этом появилась примерно две недели назад. Но тогда в мэрии эту информацию не подтвердили.
Сейчас Сираев изданию сообщил, что планировал сделать этот шаг больше месяца, но «раньше времени не хотел вспугнуть ситуацию».
- Я много лет проработал на разных должностях муниципальной службы. Покидаю ее с легким сердцем и чувством выполненного долга. Колледж, куда я перехожу, готовит специалистов для городского хозяйства. Мой опыт там будет востребован, - цитирует его слова издание.
Источник: Коммерсантъ-Башкортостан
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