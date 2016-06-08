В Уфе улицу могут назвать в честь полковника национальной гвардии

В микрорайоне Затон, возможно, появится новая улица.

Полковник Алим Меликов 13 лет возглавлял войсковую часть, расположенную в Затоне, и прославился уважительным отношением к подчиненным и ветеранам. В то время в Затоне проживало более тысячи военнослужащих. Сейчас около 300 их детей продолжают там жить и учиться в школе, которая расположена неподалеку от воинской части.