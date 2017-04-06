В Уфе 9 мая перекроют движение автотранспорта по проспекту Октября

Здесь с 10.00 до 14.00 пройдет акция «Бессмертный полк».

В Уфе 9 мая во время акции «Бессмертный полк» будет перекрыто движение по проспекту Октября. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Как следует из документа, движение будет перекрыто на участке от улицы 50 лет СССР до Бульвара Славы с 10.00 до 14.00.

Схемы движения общественного транспорта на это время будут изменены.

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