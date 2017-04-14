У бывшего вице-мэра Уфы Филиппова отозвали доверенность

Александр Филиппов интересы администрации города теперь не представляет.

- Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан информирует, что распоряжением №195-РК от 18.04.2017 года первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Александр Анатольевич Филиппов освобожден от занимаемой должности, - сообщается на официальном сайте мэрии. - В связи с этим выданная на его имя сроком на три года доверенность № 01-05-3319/13 от 07.10.2015 года для предоставления интересов Администрации городского округа город Уфа РБ, отменена. Ее действие прекращено с 18 апреля 2017 года.