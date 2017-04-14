У бывшего вице-мэра Уфы Филиппова отозвали доверенность
Сегодня, 11:14ГородАвтор: Разиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Александр Филиппов интересы администрации города теперь не представляет.
На официальном сайте администрации Уфы появилось сообщение об отмене доверенности по предоставлению интересов городской администрации.
Сюжеты: Конфликт интересов в Уфе
- Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан информирует, что распоряжением №195-РК от 18.04.2017 года первый заместитель главы администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Александр Анатольевич Филиппов освобожден от занимаемой должности, - сообщается на официальном сайте мэрии. - В связи с этим выданная на его имя сроком на три года доверенность № 01-05-3319/13 от 07.10.2015 года для предоставления интересов Администрации городского округа город Уфа РБ, отменена. Ее действие прекращено с 18 апреля 2017 года.
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