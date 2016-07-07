Конкурс по распределению автобусных маршрутов в Уфе объявят в мае

Новый конкурс по распределению автобусных маршрутов в городе администрация Уфы намерена провести в мае. Об этом заявил сегодня начальник управления транспорта и связи Уфы Сергей Храмов.

- Конкурс по маршрутам, где сейчас ездят (перевозчики – прим.ред.) без разрешающих документов, будем объявлять в мае, - сообщил Сергей Храмов сегодня на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа». – Позиция города такова, что провести конкурс нужно по маршрутам, не внесенным в реестр (маршрутов регулярных перевозок Уфы – прим.ред.).

Напомним, администрация города пытается провести данный конкурс с лета прошлого года. Уже дважды принятые решения были отменены по требованию антимонопольной службы.

По данным мэрии, в городе сегодня работают около 3,7 тыс единиц пассажирского транспорта, в том числе 296 автобусов большой вместимости, 2097 — средней, 980 — малой, а также 345 троллейбусов и трамваев.Также в городе, по данным мэрии, имеется около 800 «нелегальных перевозчиков», они ездят по 44 маршрутам.

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