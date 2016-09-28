Как выглядит Уфа в начале весны

Мы прошлись по улицам города.

Традиционная сезонная прогулка по городу была приурочена к середине весны. Хотя серединой ее назвать трудно - скорее началом...Ни для кого не секрет, что Уфа "славится" своими лужами. Действительно, в городе они есть, но, по моим наблюдениям, их гораздо меньше, чем в прошлом году. Может, просто снег еще не весь растаял...