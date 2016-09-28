Как выглядит Уфа в начале весны
Сегодня, 08:57ГородАвтор: Кристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Мы прошлись по улицам города.
Традиционная сезонная прогулка по городу была приурочена к середине весны. Хотя серединой ее назвать трудно - скорее началом...Ни для кого не секрет, что Уфа "славится" своими лужами. Действительно, в городе они есть, но, по моим наблюдениям, их гораздо меньше, чем в прошлом году. Может, просто снег еще не весь растаял...
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Сугробы грязного снега практически исчезли с улиц города, но в Кировском районе серые, а порой и черные, кучи до сих пор "украшают" внешний облик города.
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В центре, не далеко от Парка Якутова, ситуация значительно лучше, снега практически нет. Лужи больше от прошедшего 30 минут назад дождя. В целом город выглядит серо, грязно, как после стресса, но вроде он приходит в себя.
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Сюжеты: Фотофакт, Весна в Башкирии
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