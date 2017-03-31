Администрация Уфы: Малоформатные автобусы все равно останутся

Перейти полностью на большеформатный общественный транспорт не получится, об этом заявил сегодня начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Сергей Храмов.

- Отказаться полностью от автобусов малого класса просто невозможно, - отметил сегодня Сергей Храмов на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа». – Потому что на некоторых маршрутах есть пассажиропоток, который полностью устраивает автобусы малого класса. И вообще федеральным законом 220 определяется класс транспортных средств, которые допускаются для перевозки пассажиров, там есть малый класс транспортных средств.

Чиновник также сообщил, что в течение пяти лет в городе общее число единиц подвижного состава должно сократиться. При этом должна увеличиться вместимость транспортных средств. Конкретные цифры он не озвучил.

Сейчас в городе, по опубликованным ранее данным администрации, работают 3,7 тысячи автобусов, а также еще порядка 800 единиц нелегального общественного транспорта.

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