В Уфе запустят муниципальную программу по ремонту тротуаров
Сегодня, 10:28ГородАвтор: Разиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Глава администрации дал поручение подчиненным о ее разработке.
В Уфе до 2025 года планируется привести в порядок тротуары. Для этого будет разработана специальная муниципальная программа.
Поручение по разработке документа глава администрации города Ирек Ялалов дал сегодня на утренней оперативке в мэрии.
- Во всех районах города есть целые участки городских территорий, по которым просто ходить невозможно, - отметил Ялалов. - Либо это вообще искусственные сооружения, либо если он (тротуар – прим. ред.) есть, то он разбит.
К 2025 году в мэрии также намерены привести в нормативное состояние все городские дороги, напомнил Ялалов.
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