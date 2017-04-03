В Уфе запустят муниципальную программу по ремонту тротуаров

Глава администрации дал поручение подчиненным о ее разработке.

В Уфе до 2025 года планируется привести в порядок тротуары. Для этого будет разработана специальная муниципальная программа.

Поручение по разработке документа глава администрации города Ирек Ялалов дал сегодня на утренней оперативке в мэрии.

- Во всех районах города есть целые участки городских территорий, по которым просто ходить невозможно, - отметил Ялалов. - Либо это вообще искусственные сооружения, либо если он (тротуар – прим. ред.) есть, то он разбит.

К 2025 году в мэрии также намерены привести в нормативное состояние все городские дороги, напомнил Ялалов.

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