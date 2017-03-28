В Уфе установят новый котел взамен того, в котором произошел хлопок
Сегодня, 07:07ГородАвтор: Наталья Кузнецова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Взамен котла во дворе дома на ул. Менделеева, 5/1, в котором произошел хлопок, установят новый котел. Он начнет функционировать полностью через несколько месяцев, но без тепла и горячей воды жители не останутся.
Об установке нового котла сегодня сообщил на оперативном совещании в администрации города директор "Уфимских инженерных сетей" Максим Петров.
- Была проведена специальная экспертиза, с учетом замечаний принято решение о замене котла, - сообщил он. - До первого августа планируется выйти на нормальный режим работы. Сейчас отопление и горячую воду жители получают за счет резервного котла.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0