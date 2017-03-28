В Уфе установят новый котел взамен того, в котором произошел хлопок

Взамен котла во дворе дома на ул. Менделеева, 5/1, в котором произошел хлопок, установят новый котел. Он начнет функционировать полностью через несколько месяцев, но без тепла и горячей воды жители не останутся.

Об установке нового котла сегодня сообщил на оперативном совещании в администрации города директор "Уфимских инженерных сетей" Максим Петров.

- Была проведена специальная экспертиза, с учетом замечаний принято решение о замене котла, - сообщил он. - До первого августа планируется выйти на нормальный режим работы. Сейчас отопление и горячую воду жители получают за счет резервного котла.

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