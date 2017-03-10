В Уфе соорудили временную противопаводковую дамбу

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Берегоукрепительная дамба должна защитить проезжую часть улицы Пугачева от подтопления.
Сегодня, 18 апреля, в Уфе продолжена отсыпка временной противопаводковой дабы по улице Пугачева, сообщает администрация города.
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Сюжеты: Весна в Башкирии, ФотофактИсточник: Администрация Уфы
С помощью этой дамбы планируется защитить проезжую часть улицы Пугачева от подтопления
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