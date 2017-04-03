В Уфе официальная безработица снизилась на 15 процентов

Подведены итоги развития города за первый квартал этого года.

В Уфе на 15 процентов снизилось число официально зарегистрированных безработных. По данным на первое апреля, на учете в центре занятости стояло 5933 жителей города.

Официальную статистику озвучил сегодня на оперативном совещании глава администрации города Ирек Ялалов. По его словам, уровень безработицы сегодня составляет один процент.

Средняя номинальная заработная плата по городу - 36,528 рублей, это на 8,1 процент больше, чем в аналогичный период прошлого года. В январе-феврале предприятиями и организациями муниципалитета получена прибыль на общую сумму 23,3 миллиарда рублей. Доля убыточных предприятий составила 28,8 процента. Как заверил Ялалов, это один из самых низких показателей в стране.

О величине реальной зарплаты мэр Уфы ничего не сказал, отметив только, что она выросла на 4,1 процента.

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