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В Уфе официальная безработица снизилась на 15 процентов
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихКонфликт интересов в Уфе
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе официальная безработица снизилась на 15 процентов
Сегодня, 09:11ГородАвтор: Разиф АбдуллинФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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