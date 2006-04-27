В Уфе офисы МФЦ стали принимать документы для оформления шенгенской визы

Также в МФЦ стали предоставлять услуги по оформлению виз в Китай, Индию и Болгарию.

В уфимских офисах Многофункционального центра «Мои документы» с 17 апреля стали принимать документы на оформление виз в страны шенгенского соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Документы принимаются для оформления виз в Австрию, Германию, Грецию, Литву, Мальту, Норвегию, Польшу, Словению, Финляндию, Францию, Чехию, Швецию, Эстонию, Хорватию, Венгрию, Латвию, Испанию и Италию.

В сообщении отмечается, что Хорватия не входит в Шенген, но документы необходимо подавать аналогично.

Кроме этого, в МФЦ стали принимать визы в страны, которые не требуют сдачи биометрических данных и личного присутствия в визовом центре или консульстве (Китай, Индия, Болгария).

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