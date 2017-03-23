В северной части Уфы в этом году отремонтируют 12 участков дорог

Уже сегодня, 18 апреля, должны приступить к ремонту дороги на улице Сельской Богородской.

В Калининском районе Уфы в этом году планируется провести ремонт 12 участков улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как следует из сообщения, планируется ремонт следующих участков:

1. ул. Сельская Богородская от ул. М.Жукова до ул. Фурманова;

2. ул. А.Невского от ул. Уфимское шоссе до ул. 40 лет Октября;

3. ул. Трамвайная от Индустриального шоссе до проспекта Октября;

4. ул. Первомайская от ул. А.Невского до ул. Машиностроителей;

5. проспект Октября от ул. Цветочной до ул. Трамвайной;

6. ул. Вологодская от ул. Интернациональной до ул. Кольцевой;

7. ул. Интернациональная от ул. Тоннельной до ул. Машиностроителей;

8. ул. Ферина от ул. С. Богородской до бул.Т.Янаби;

9. ул. Сосновская от автодороги Уфа-Шакша-М5 Урал до ул.Чехова;

10. ул. Чехова от ул. Сосновской до ул. Староторфяной;

11. ул. Ульяновых от ул. Интернациональной до ул. Архитектурной;

12. ул. Г.Мушникова от ул. М.Шолохова до ул. Фронтовых бригад.

Уже сегодня, 18 апреля, планируется приступить к ремонтным работам на улице Сельской Богородской. Контракт стоимостью 127,24 млн руб на ремонт данного участка дороги заключен с ООО «Дортрансстрой».

В мэрии принесли извинения за временные неудобства.

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