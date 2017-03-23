В северной части Уфы в этом году отремонтируют 12 участков дорог

В Калининском районе Уфы в этом году планируется провести ремонт 12 участков улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как следует из сообщения, планируется ремонт следующих участков:
1. ул. Сельская Богородская от ул. М.Жукова до ул. Фурманова;
2. ул. А.Невского от ул. Уфимское шоссе до ул. 40 лет Октября;
3. ул. Трамвайная от Индустриального шоссе до проспекта Октября;
4. ул. Первомайская от ул. А.Невского до ул. Машиностроителей;
5. проспект Октября от ул. Цветочной до ул. Трамвайной;
6. ул. Вологодская от ул. Интернациональной до ул. Кольцевой;
7. ул. Интернациональная от ул. Тоннельной до ул. Машиностроителей;
8. ул. Ферина от ул. С. Богородской до бул.Т.Янаби;
9. ул. Сосновская от автодороги Уфа-Шакша-М5 Урал до ул.Чехова;
10. ул. Чехова от ул. Сосновской до ул. Староторфяной;
11. ул. Ульяновых от ул. Интернациональной до ул. Архитектурной;
12. ул. Г.Мушникова от ул. М.Шолохова до ул. Фронтовых бригад.
Уже сегодня, 18 апреля, планируется приступить к ремонтным работам на улице Сельской Богородской. Контракт стоимостью 127,24 млн руб на ремонт данного участка дороги заключен с ООО «Дортрансстрой».
В мэрии принесли извинения за временные неудобства.